В СВР не комментируют данные о третьем подозреваемом россиянине по делу отравления Скрипалей

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-бюро службы внешней разведки России отказалась от комментариев по поводу информации Скотланд-Ярда о третьем фигуранте дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Британии предъявила обвинение некому Сергею Федотову, уточнив, что это гражданин России. Ему вменяют убийство по предварительному сговору, хранение и применение химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию выдать Лондону подозреваемых по делу Скрипалей.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон по-прежнему пытается использовать этот инцидент с целью влияния на Москву. Она также призвала власти Великобритании "рассказать правду".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания и с признаками тяжелой интоксикации в марте 2018 года. Лондон увидел в отравлении "российский след" и даже назвал двоих подозреваемых, но не предоставил убедительных доказательств их вины. В свою очередь, Россия не раз указывала на то, что Великобритания раздувает провокацию в своих интересах, указывая на многочисленные нестыковки, такие как уничтожение улик британской стороной.