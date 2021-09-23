Рособрнадзор не намерен вводить обязательный ЕГЭ по литературе

Обязательными останутся ЕГЭ по русскому языку и математике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введение обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе не входит в ближайшие планы, заверили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается", - констатировали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

В ведомстве отметили, что для проверки уровня речевой культуры школьника, умения рассуждать и объяснять позицию в программе есть итоговое сочинение. В требованиях к нему есть и аргументация с опорой на литературный материал.

Напомним, с инициативой расширить перечень обязательных предметов в ЕГЭ выступила партия КПРФ. Коммунисты предложили добавить обязательные экзамены по литературе, истории и обществознанию.

Как ранее писал сайт kp.ru, Рособнадзор ожидает, что полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к ухудшению качества образования.