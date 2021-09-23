Спасатели идут пешком по тайге к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае

Самолет рухнул в труднодоступной местности. Фото: пресс-служба МЧС России

Наземная сводная группировка спасателей МЧС России следует пешим маршрутом к месту обнаружения самолета Ан-26 - 22 сентября около 19:12 по местному времени воздушное судно пропало с радаров. Позже стало известно, что самолет разбился в Большехехцирском заповеднике. На борту было 6 человек, их судьба до сих пор неизвестна.

Сводная группировка спасателей, выдвинувшихся к месту падения Ан-26, составляет более 40 человек. Как сообщает пресс-служба МЧС России, маршрут осложняется труднодоступной лесной местностью, большой высотой и уклоном горы, отсутствием транспортных путей.

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет рухнул в труднодоступной местности. На горе плотно растут высокие деревья, а скорость ветра достигает 18 метров в секунду. К сожалению, вертолет не имеет возможности сесть в районе крушения. Десантировать спасателей также достаточно опасно. Поэтому было принято решение добираться до места крушения по земле.

На данный момент специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Расследование держит на контроле прокуратура.