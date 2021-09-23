Власти Белоруссии объяснили, зачем закупают картофель за рубежом

Объем экспорта картофеля Белоруссии превышает импорт в 3,6 раза Фото: REUTERS

Минсельхозпрод Белоруссии ответил на вопрос, почему увеличился импорт картофеля в страну. Комментарий ведомства приводит "КП-Беларусь".

По словам представителя ведомства, в основном, закупки осуществляются для промышленной переработки. Например, 12% ввезенного в страну картофеля пустили на производство чипсов.

"С начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь ввезено 568 тонн клубней, основное направление использования — промышленная переработка", - отметили в ведомстве.

В Минсельхозпроде также добавили, что страна экспортировала 99,3 тысячи тонн картофеля стоимостью 25,8 млн долларов. Это в 3,6 раза выше объема импорта того же продукта.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками чипсов Lay’s. Об этом предупредила контрагентов компания PepsiCo, владеющая брендом. Виной тому снижение урожайности картофеля.