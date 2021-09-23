За неделю в Приморье на рабочих местах получили травмы два сотрудника, один скончался

В Приморье за неделю несколько человек получили травмы на рабочем месте Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За минувшую неделю в Приморье скончался машинист, а сотрудница алкомаркета и водитель одного из предприятия края получили травмы. Об этом сообщили в издании «Восток Медиа».

Машинист котельной цеха Уссурийского локомотиворемонтного завода, филиала АО «Желдореммаш» скончался на рабочем месте, ему был всего 51 год. Причина смерти рабочего не уточняется.

Травмы головы из-за аварии получил водитель предприятия «Автотрейд-В». Во время поездки на грузовике он не справился с управлением и попал в ДТП вблизи поселка Алексеевка. К счастью. его травмы не угрожают жизни.

Еще один несчастный случай произошел с 40-летней сотрудницей алкогольного маркета в Находке. Здесь старший продавец упала в обморок прямо во время рабочего дня и получила ушиб головы.

Как сообщили в «Восток-Медиа», проверкой всех этих случаев занимается федерация профсоюзов.