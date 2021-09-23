Нарышкин назвал ложью заявления Скотланд-Ярда по делу Скрипалей

Сергей Нарышкин связывает заявления Скотланд-Ярда с бесславным бегством США и их союзников из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления британской полиции о третьем обвиняемом россиянине в деле Скрипалей – это очередная ложь, заявил 23 сентября журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", - заявил Нарышкин.

Он также обратил внимание на тот факт, что появление новых подробностей совпало с временем бесславного вывода войск США и их союзников из Афганистана.

В связи с этим Нарышкин не исключил, что это "попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана".

"Отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира", - уточнил директор СВР.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Британии предъявила обвинение по делу Скрипалей некому Сергею Федотову, уточнив, что это гражданин России. Ему вменяют убийство по предварительному сговору, хранение и применение химического оружия.

Напомним, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания и с признаками тяжелой интоксикации в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в отравлении Москву и даже назвал имена двоих подозреваемых, но не предоставил убедительных доказательств их вины. В Кремле на это ответили, что Великобритания раздувает провокацию в своих интересах, указывая на многочисленные нестыковки, такие как уничтожение улик британской стороной.