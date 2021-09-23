Россельхознадзор не ожидает подорожания табачной продукции из-за новых правил

Если табачное сырье и табачные отходы получат статус продукции высокого риска, в странах-поставщиках будут более внимательно к ним относиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор не ожидает увеличения цен на табачную продукцию и остановки производства. О таких рисках заявляли эксперты в связи с возможным внесением табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска.

Как говорится в сообщении Россельхознадзора, такая информация не соответствует действительности. По правилам, если табачное сырье и табачные отходы получат статус продукции высокого риска, в странах-поставщиках будут более внимательно к ним относиться - проводить лабораторные исследования и выдавать фитосанитарные сертификаты. Но на цены продукции это никак не повлияет, отмечают в Россельхознадзоре.

"Заявления о росте цен и остановке работы табачных заводов, по всей видимости, происходят в виду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска. К такой категории относятся, например, овощи и фрукты, однако отслеживание их фитосанитарного состояния не приводит к остановке их производства и повышению цен", - объясняют в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в проект федерального бюджета России на 2022 – 2024 годы заложены дополнительные поступления от повышения налоговой нагрузки на металлургов, производителей удобрений и коксующегося угля, а также табачной продукции в размере около 160 миллиардов рублей год.