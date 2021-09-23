Средний размер потребительного кредита в России составил почти 270 тысяч рублей

В России вырос средний размер потребкредита Фото: Александр ГЛУЗ

Средний размер выданных потребительских кредитов в августе 2021 года составил 268,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В бюро отметили, что этот показатель вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Год назад средний размер потребкредита составлял 217 тысяч рублей.

При этом, как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по сравнению с июлем текущего года показатель начал понемногу снижаться. Так, месяц назад средний размер потребкредита составлял 271,6 тысячи рублей.

Также эксперт отметил, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика, который особенно важен для крупных кредитов суммой более трехсот тысяч рублей. Специалист добавил, что, как правило, кредиты выдаются только тем гражданам, чей рейтинг выше 650 баллов. При этом, по словам Волкова, за год средний персональный кредитный рейтинг заемщиков в России снизился на шесть баллов и составил 628 баллов.

«При этом для потребкредитов на суммы свыше 300 тыс. рублей значения ПКР выросли: в диапазоне 300—500 тыс. рублей — на два балла, в диапазоне более 500 тыс. рублей — на четыре балла», — цитирует Волкова RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2021 года россияне оформили кредиты на рекордную сумму 646,7 миллиарда рублей. Всего банки выдали за месяц 2,1 миллиона кредитов, сообщает телеканал «360».

Добавим, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что теперь информация о рассрочках будет попадать в кредитные истории россиян. Поскольку такие выплаты могут помешать заемщикам отдавать кредит, они теперь будут учитываться банками, передает Пятый канал.