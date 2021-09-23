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Происшествия23 сентября 2021 11:45

Останки членов экипажа Ан-26 нашли на месте крушения под Хабаровском

К обломкам самолета прибыла группа спасателей
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Место крушения

Место крушения

Останки членов экипажа разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 нашли на месте крушения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как ранее писал сайт kp.ru, около 40 спасателей пешком добирались до места крушения, так как другим способом туда не попасть - вертолет не может сесть в этом районе, а десантировать спасателей опасно из-за высоких деревьев и сильного ветра.

Напомним, Ан-26 пропал с радаров в среду, 22 сентября, когда выполнял технический полет в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Пропавшее воздушное судно длительное время искали с воздуха. Когда удалось обнаружить место крушения, туда направили пешую группу. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело.

Спасатели МЧС России следуют пешим маршрутом к месту обнаружения самолета Ан-26