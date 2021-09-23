Памфилова заявила, что равнодушна к возможным санкциям США против нее

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, как относится к возможному введению против нее санкций США. Она отметила, что для нее важнее мнение россиян.

"Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей", - приводит слова Памфиловой Телеграм-канал ЦИК.

Вопрос о санкциях встал после того, как в Палате представителей США одобрили поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 год. В ней рекомендуется рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека. В список попала и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Элла Памфилова отчиталась президенту Владимиру Путину об итогах сентябрьских выборов в стране. Она отметила, что нынешняя избирательная кампания далась ЦИК нелегко - ей пришлось столкнуться с заболеваемостью коронавирусом и беспрецедентными кибератаками на все ресурсы.