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Здоровье23 сентября 2021 12:30

В России 23 сентября 2021 выявлены 21 438 случаев заболевания коронавирусом

3445 случаев заражения пришлись на Москву
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Наибольшая заболеваемость снова регистрируется в Москве

Наибольшая заболеваемость снова регистрируется в Москве

Фото: Алина МАКЕЕВА

За прошедшие сутки в России зафиксировали 21 438 заболевших COVID-19. В 1 814 случаях болезнь протекает бессимптомно, сообщили в четверг, 23 сентября, в оперштабе по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии до 7 354 995 человек.

Наибольшая заболеваемость снова регистрируется в Москве, где за сутки заболели 3445 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 1698 новыми случаями, на третьем Московская область – 936.

За сутки зафиксировали 820 летальных исходов, а общее их число превысило 198 996 человек. Полностью выздоровели 16 567 пациентов. Суммарное количество выздоровевших достигло 6 558 780.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в среду, 22 сентября, заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 36 регионах России.

По ее словам, необходимо принять меры для снижения числа случаев заражения. В частности, Попова призвала обеспечить готовность всех систем.