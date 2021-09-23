Вертолет упал на крышу здания на территории больницы в Ижевске

Фото: Андрей Гагарин, vk.com/udmurtiya18rus

Вертолет санитарной авиации неудачно сел на крыше гаража на территории первой республиканской больницы в Ижевске, сообщает "КП-Ижевск".

Как сообщил источник сайта kp.ru, воздушное судно не долетело до посадочного места порядка 50-70 метров.

"При жёсткой посадке травмы получили три человека, - уточнил источник. - Спасатели спустили их с крыши и передали медикам".

Известно, что в вертолете находился пациент. По информации пресс-службы правительства Удмуртии, его спустили с крыши и направили на лечение в отделение по профилю заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 сентября под Хабаровском также потерпел крушение самолет Ан-26. Спасатели добрались до обломков. По информации источника в экстренных службах, все члены экипажа погибли. На борту находились шесть человек. Сейчас решается вопрос о транспортировке тел и перевозке обломков самолета.