Аналитики назвали профобласти с самыми низкими зарплатами

Названы профобласти с самыми низкими зарплатами в России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работникам сферы науки и образования, консультантам, а также менеджерам по туризму работодатели предлагают зарплаты ниже, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса hh.ru, которые составили рейтинг антирейтинг профессиональных сфер с самыми низкими зарплатами.

При этом меньше всего получают начинающие специалисты и студенты, работодатели различных отраслей не готовы платить достойные зарплаты работникам, без опыта и с неоконченным образованием, пишет «Ридус».

«На российском рынке труда осенью предлагаемые зарплаты существенно ниже (разница составляет порядка 5000 рублей) общероссийского уровня предлагают студентам и молодым специалистам без опыта, административному персоналу и работникам в сфере науки и образования», - говорится в исследовании.

Напомним, ранее специалисты по подбору рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях этой осени. Так, к примеру, по 200 тысяч рублей работодатели готовые платить столярам в Санкт-Петербурге, инженерам в Воронеже, зубным техникам в Нижнем Новгороде и организаторам мероприятий в Москве, передают «Известия».