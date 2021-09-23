Песков переадресовал Шойгу и Лаврову вопрос, перейдут ли они в Госдуму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, перейдут ли на работу в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. На прошедших выборах они возглавляли партийный список "Единой России".

Песков посоветовал журналистам адресовать этот вопрос самим министрам.

"Я не знаю, это надо у них спрашивать", - заявил представитель Кремля.

Скорее всего, информация о том, будут ли Лавров и Шойгу переходить на работу в Госдуму, станет известна в ближайшее время. Так как согласно закону "О выборах депутатов ГД", после официального подведения итогов голосования кандидаты, избранные депутатами, должны получить официальное извещение об этом. И в течение пяти дней каждый из них обязан ответить - отказывается он от мандата или от предыдущих обязанностей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам главы государства, они сами должны сделать выбор.