Губернатор Василий Орлов: «На стимулирующие выплаты медикам Амурской области, участвующим в вакцинации, будет направлено 112 миллионов рублей»

Врачи Приамурья, участвующие в вакцинации, получат стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 112 миллионов рублей будет направлено на поощрительные выплаты для медиков Амурской области, участвующих в проведении вакцинации. Эти средства врачи получат за дополнительную нагрузку. Об этом глава региона Василий Орлов сообщил 23 сентября на совещании под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Губернатор рассказал об организации прививочной кампании в регионе, подчеркнув, что ежедневно в Приамурье вакцинируются до тысячи человек.

- С начала прививочной компании по 23 сентября общее количество поставленной вакцины гражданам составляет более 362 тысяч доз. В регионе имеется более 90 тысяч доз вакцины. Сейчас ежесуточно вакцинируется до тысячи человек, - отметил Василий Орлов. - Иммунизация организована в том числе посредством мобильных бригад, в торговых центрах и местах массового посещения граждан, ведется работа с крупными организациями. За дополнительную нагрузку на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 миллионов рублей, из которых 56 миллионов рублей из федерального и 56 миллионов рублей из областного бюджетов.

В Приамурье работают 37 пунктов вакцинации и 95 прививочных бригад, 58 из которых мобильные. Все пункты вакцинации оборудованы специальным морозильным оборудованием. Записаться на прививку можно через портал «Регистратура 28» и на портале госуслуг, а также по телефонам «горячей линии» в поликлиниках.

На совещании также были отмечены успехи врачей Приамурья в исследованиях, касающихся лечения внебольничных пневмоний. Амурская область стала пилотной территорией по этой программе. Опыт, накопленный медиками, был использован для корректировки терапии больных с COVID-19. Благодаря этим исследованиям лечение проводится более эффективно, и больные быстрее справляются с болезнью. Положительный опыт, наработанный специалистами региона, будет распространен среди медицинских учреждений других регионов.