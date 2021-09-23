В Кремле назвали внутрипарламентскими упражнениями подготовку новых санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения санкций США против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета Палаты представителей, имеют отношение к нарушению прав человека. В списке, в том числе, сам Песков.

Представитель Кремля назвал это внутрипараламентскими упражнениями, для формализации которых США нужно пройти долгий путь.

"Это такие внутрипарламентские упражнения - для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", - рассказал Песков на встрече с журналистами в четверг.

Он отметил также, что наличие в Конгрессе США огромного количества людей, которые не разбираются в российской реальности, но при этом не любят Россию - не секрет. Но рано или поздно документы, которые они создают, доходят до людей с экспертными знаниями. Поэтому далеко не факт, что санкции в итоге будут введены.

"Рано такие проекты комментировать", - резюмировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в новый возможный санкционный список попала также председатель ЦИК Элла Памфилова. Она, однако, сказала, что совершенно равнодушна к санкциям.