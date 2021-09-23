Видео с упавшим на крышу здания больницы вертолетом в Ижевске показало МЧС

В МЧС сообщили, что на борту вертолета в момент аварии находилось 4 человека. Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Вертолет санитарной авиации не дотянул до посадочного места 50-70 метров и неудачно сел на крыше гаража на территории первой республиканской больницы в Ижевске, сообщает корреспондент izh.kp.ru. ЧП произошло днем в четверг, 23 сентября 2021 года. Видео с места жесткой посадки санитарного вертолета на крышу опубликовало МЧС России в своем телеграм-канале.

В МЧС сообщили, что воздушное судно выполняло санитарную эвакуацию, на борту находилось 4 человека.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек. Фельдшера с черепно-мозговой травмой госпитализировали с места происшествия. Известно, что в вертолете находился пациент, которого также доставили в больницу. Он направлен в отделение по профилю заболевания.

Вертолет не дотянул до посадочного места десятки метров. Фото: vk.com/udmurtiya18rus

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении самолета Ан-21 под Хабаровском. Спасатели добрались до обломков воздушного судна. По информации источника в экстренных службах, все члены экипажа погибли. На борту находились шесть человек.Сейчас решается вопрос о транспортировке тел и перевозке обломков самолета.