Путин встретится с лидерами списка "Единой России" 27 сентября 2021 года

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами партийного списка "Единой России" 27 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидеры партийного списка - это главы Минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По словам представителя Кремля, общение состоится в режиме видеоконференции. Владимир Путин по-прежнему находится на самоизоляции в связи со случаями коронавируса в его окружении.

Известно, что чуть раньше, 25 сентября, президент проведет встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму - это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Также Владимир Путин намерен встретиться с главами регионов, которые победили на выборах.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, перейдут ли на работу в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Он посоветовал спросить об этом самих министров.