Миссия ООН на Украине заявила об ухудшении ситуации в Донбассе

76 сессия Генассамблеи ООН Фото: REUTERS

С 1 февраля до 31 июля число пострадавших в ходе конфликта в Донбассе увеличилось на 51%, что говорит об ухудшении ситуации с безопасностью, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась, увеличилось количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта", - констатировала Богнер.

В то же время она отметила, что дополнительные меры по контролю за перемирием продемонстрировали свою эффективность. По ее словам, с 27 июля 2020 года, когда было объявлено о прекращении огня, число жертв военных действий снизилось в шесть раз, если сравнивать с прошлогодней статистикой.

Прекратить огонь – это самая действенная мера безопасности на Донбассе, заключила Богнер, добавив, что если это смогли сделать один раз, то смогут и второй.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинская армия продолжает наращивать обстрелы Донбасса. Утром 21 сентября киевские силовики нанесли новый массированный удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Огонь велся из крупнокалиберных орудий.