Нобелевские премии в 2021 году вручат в дистанционном формате

Объявление лауреатов "нобелевки" пройдет с 4 по 11 октября. Фото: EAST NEWS

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году вручение Нобелевской премии пройдет в дистанционном формате. Награды будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Фонд Нобеля.

"Каждый год объявляются имена лауреатов из разных частей мира, и неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине", - сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.

Объявление лауреатов состоится с 4 по 11 октября, вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря. Отмечается, что церемония для местной публики будет проведена очно.

Сайт kp.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года на награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае». Заявку в Нобелевский комитет, возможно, подали представители Норвегии.