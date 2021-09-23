В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

В некоторых государствах уже привились более 75% населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 6 миллиардов. При этом средние темпы вакцинации составляют свыше 33 миллионов доз в день. Если они будет сохраняться на таком уровне, уже скоро можно будет говорить о коллективном иммунитете.

Большинство сделанных прививок приходится на три страны - Китай (2,18 млрд), Индия (0,84 млрд) и США (0,4 млрд), пишет ТАСС на основании своих подсчетов и данных Bloomberg. В России число прошедших первый этап вакцинации на данный момент превышает 47 миллионов человек.

В некоторых государствах уже привились более 75% населения - это Испания, Мальта, Исландия, Португалия и Сейшельские острова. Однако остается много стран, в которых вакцинацией не охвачено и 10% там живущих - это, по данным Всемирной организации здравоохранения, в основном африканские государства.

Однако если темпы вакцинации будут оставаться такими же, как сейчас, можно предположить, что через полгода удастся добиться вакцинации 75% населения Земли. Что приблизит всех к созданию коллективного иммунитета.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова на марафоне "Новое знание" допустила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции образуется в России осенью 2021 года. Политик отметила, что все зависит "от нас с вами".