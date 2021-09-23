Родители 9-летней студентки МГУ: «Редкий студент может похвастаться такими результатами»

Родители рассказали о первых успехах Алисы Тепляковой. Фото: Личный архив

Учеба 9-летней Алисы Тепляковой на факультете психологии МГУ продвигается весьма успешно. Родители девочки рассказали, что юная студентка уже полностью прочла несколько вузовских учебников. Однако девочка не забывает и развлечениях, читает также детские книжки.

«С начала учебного года Алиса прочитала учебники по философии – вузовский, страниц на 800, анатомии и физиологии ЦНС (страниц 600), 13 диалогов о психологии Соколовой (страниц 700), а также учебники по «Русскому языку и культуре речи», «Логике», «Концепциям современного естествознания», «Незнайку на Луне» и немного сказок», - цитирует Терляковых сайт mk.ru.

Более того гордые родители добавили, что девочка успела уже подготовить первый доклад и подготовиться к некоторым экзаменам.

«Алиса подготовила доклад, который уже одобрен преподавателем. Редкий студент может похвастаться такими результатами к 20 дню семестра. Она готова сдавать ряд дисциплин», - заявили Тепляковы.

Кроме того родители юной студентки добавили, что очень гордятся своим ребенком и совершенно не обращают никакого внимания на слухи и сплетни, которые начали появляться в вузе.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что однокурсники жалеют Алису, студенты отмечают, что у ребенка слабая социализация.