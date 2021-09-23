Из корпуса ВШЭ в центре Москвы эвакуировали людей из-за задымления

В результате инцидента никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из здания Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке в Москве эвакуировали людей. Из-за возникшего задымления студенты и преподаватели сами вышли на улицу до прибытия МЧС. Никто не пострадал.

Отмечается, что возгорание произошло в подвале здания. Загорелся строительный мусор, локализованный на небольшой площади.

"В подвале и на первом этаже проходит реконструкция. В настоящее время возгорание ликвидировано", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Башкирии на фоне аномально жаркой погоды и засухи пострадало 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом на заседании в региональном парламенте 23 сентября сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.