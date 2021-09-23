Метеоролог предупредил жителей Франции о кислотных дождях

Из-за извержения вулкана на Канарах, Францию ждут кислотные дожди. Фото: REUTERS

Из-за извержения вулкана на острове Пальма в Италии, в выходные во Франции могут пройти кислотные дожди. Об этом рассказал глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон.

Метеоролог считает, что вулкан выбрасывает не только потоки лавы, но и оксид серы, который уже образовал облако и движется к территории Франции. Специалист заметил, что кислотные дожди уже прошли над территорией Марокко и Испании.

"Этот вулкан извергает огромное количество серы, по несколько тонн в день … И постепенно, день за днем, эта масса диоксида серы достигнет Франции. И это будет иметь соответствующие последствия, поскольку сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди. Это дожди, которые уже идут недалеко от Франции, и которые, безусловно, пройдут у нас на этих выходных", - заявил Персон.

Программа Европейского союза по наблюдению за Землей "Коперникус" также сообщила о выбросах газа. "В дополнение к потоку лавы, вулкан выбрасывает в атмосферу большое количество SO2", - пишет организация в своем Twitter. Сайт kp.ru рассказывал, что потоки лавы из вулкана на Канарах уже подобрались к жилым домам. Сообщается, что извержение вулкана спровоцировало образование шести трещин на его склоне.