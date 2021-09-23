Роскосмос готовится к высадке человека на Луну

Первый россиянин может высадиться на Луну Фото: REUTERS

Тендер на прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, а также создание ключевых элементов и технологий опубликовали на сайте Госзакупок.

В роли заказчика выступил Роскосмос. Максимальная стоимость контракта – почти 1,735 млрд рублей.

Главная задача подрядчика - обеспечить "безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 - 2025 годов".

В частности, от него потребуется "разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем".

В документах также указано, что пилотируемые полеты к Луне планируется проводить на ракете "Ангара".

Как ранее писал сайт kp.ru, исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко оценил, что отправка космонавтов на Луну обойдется России от 400 млрд до 1,7 трлн рублей.

В максимальную стоимость входят разработка носителя, его производство, наземная инфраструктура, средства спасания, лунный взлетно-посадочный модуль, научные разработки и оборудование. Так, самая сверхтяжелая ракета будет стоить 800 млрд рублей.