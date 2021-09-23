Бензин Аи-95 второй день подряд обновляет рекорд стоимости на бирже

Цена бензина Аи-95 начала расти с 15 сентября и продолжает до сих пор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день ставит рекорды. 22 сентября биржевая цена за тонну бензина превысила 60,18 тысячи рублей, показав исторический максимум в России, а уже 23 сентября цена выросла еще на 0,3% - до 60,38 тысячи рублей за тонну.

Цена бензина Аи-95 начала расти с 15 сентября и продолжает до сих пор. За это время бензин успел подорожать на 3,5%. Рост цен показывают и остальные виды топлива на бирже: Аи-92, дизельное топливо и авиакеросин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в целом же цены на бензин для потребителей, по данным Росстата, начали снижаться с приходом осени. Как обещает Минэнерго, в дальнейшем розничная стоимость горючего будет меняться темпами, близкими к уровню инфляции.