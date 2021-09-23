"Талибан"* не согласен с условиями, на которых мировое сообщество готово принять новое правительство Афганистана

Муджахид не раскрыл, чего именно хочет от Афганистана международное сообщество Фото: REUTERS

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* раскритиковало условия, которые международное сообщество выставило для признания нового правительства страны, сформированного талибами*. Как заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, выдвинутые требования неприемлемы для "Талибана"*.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, Муджахид не раскрыл, чего именно хочет от Афганистана международное сообщество. Но, по его словам, такие условия "нарушают международное законодательство".

Муджахид также отметил, что талибы* стремятся установить тесные дипломатические отношения с другими государствами, в том числе через ООН. И готовы разрешить все опасения, которые высказывает международное сообщество в отношении новых афганских властей.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Талибан"* направил в ООН письмо с призывом установить отношения. Талибы* рассчитывают начать совместную работу в рамках международного сотрудничества, рассказал их представитель Билал Карими.

*Запрещенная в России террористическая организация