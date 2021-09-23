Памфилова сообщила, что некоторые наблюдатели пытались помешать работе избиркомов на выборах в Госдуму Фото: Дарья ЮДИНА

Некоторые наблюдатели пытались помешать работе членов избирательных комиссий во время выборов в Государственную думу, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Как сообщила председатель ЦИК, наблюдатели хотели дезорганизовывать работу комиссий и «просто изводили их разного рода придирками». Пытаясь вывести из себя членов избиркомов, провокаторы хотели подловить их на ошибках, сфотографировать и «выложить скорее на этом фоне себя любимого и показать, какой я герой», сказала Памфилова. При этом она отметила, что провокации совершались в отношении членов всех партий.

«Была большая категория тех, которые вламывались буквально, чувствовали себя полными хозяевами, требовали то списки им дать, то паспортные данные, то доводили некоторых избирателей до белого каления», – рассказала она.

Как писал сайт kp.ru, по итогам голосования в Госдуму восьмого созыва по спискам партий прошли пять политических сил: «Единая Россия» (49,82% голосов), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). К этим пяти партиям добавились по одному представителю «Гражданской платформы», «Партии роста» и «Родины», которые победили на одномандатных округах. Также в нижней палате парламента будут пять самовыдвиженцев.