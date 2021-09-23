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Политика23 сентября 2021 16:11

Российских сенаторов не пригласили наблюдателями на парламентские выборы в ФРГ

26 сентября 2021 года в Германии выберут членов Бундестага
Наталья СМИРНОВА
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что российские сенаторы не выступят в роли наблюдателей на парламентских выборах в Германии. Отмечается, что они не получали соответствующего приглашения.

26 сентября 2021 года в Германии состоятся парламентские выборы, на которых жители страны выберут членов Бундестага. Именно они в будущем изберут нового канцлера ФРГ. Традиционно страны приглашают на выборы международных наблюдателей. Российские сенаторы, на этот раз, таковыми не станут.

"Нас не приглашали в качестве наблюдателей", - цитирует законодателя РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, замечаний от международных наблюдателей на выборах в Государственную думу РФ, которые прошли 17-19 сентября, не поступало. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.