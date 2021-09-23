Авиакомпания S7 создает новый лоукостер Citrus Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лоукостер авиакомпании S7 получит название Citrus, сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания расшифровывает бренд как Cities of Russia, то есть «города России». Лоукостер будет осуществлять прямые межрегиональные рейсы в центральной части страны, минуя Москву и Московскую область. Для перевозок задействуют самолета Airbus A320neo вместимостью 186 пассажиров – предварительное соглашение на поставку четырех лайнеров уже подписано, передает «Интерфакс».

В авиакомпании отметили, что в первый год работы планируется обслужить около миллиона клиентов, а с 2024 года пассажиропоток нарастят до 6-7 миллионов человек. К этому времени авиапарк Citrus будет насчитывать свыше 20 судов. Новый лоукостер начнет работу, предположительно, в июле 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, в июле этого года S7 объявила о создании лоукостера. Авиакомпания сообщала, что продажи билетов могут стартовать 1 апреля 2022.