Юрист объяснил, почему нельзя обжаловать старые штрафы за нарушение средней скорости

Юрист поддержал отмену штрафов за превышение средней скорости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что ГИБДД отменила фиксацию превышения средней скорости, обжаловать уже выписанные штрафы нельзя. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Обжаловать штраф можно только в течение 10 дней после получения копии. Если этот срок пропущен, то обжаловать постановление нельзя. Исключением являются ситуации, когда водитель может найти уважительные причины, по которым этого не было сделано вовремя, например, он был в командировке или в больнице. Закон пока не предусматривает возможности обжаловать штраф только потому, что практика изменилась», — цитирует эксперта Газета.Ru.

Также юрист поддержат идею отмены штрафов за нарушение средней скорости движения. Он отметил, что ранее из-за этого многие водители получали выписанные по ошибке штрафы, и каждый раз им приходилось обращаться в суд.

«Я думаю, что это абсолютно правильная инициатива, потому что были неоднократно судебные решения, которые признавали постановления такого рода незаконными», - заявил Радько.