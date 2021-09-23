Российские школьники отправят послание в космос весной 2022 года

Идея акции появилась у Российского движения школьников (РДШ) Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские школьники, их родители и учителя смогут отправить свое послание в космос. Такую возможность им предоставит акция "Отправь свое имя в космос", которая позволит каждому желающему попасть в историю.

Идея акции появилась у Российского движения школьников (РДШ). Таким образом активисты захотели дать шанс каждому, кто захочет, прикоснуться к космосу и отправить в невесомость свое имя, навсегда вписав его в историю.

Отмечается, что запуск посланий состоится весной 2022 года. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте РДШ и направить свое имя, послание или фотографию. Это будет ответом на проект, который раньше реализовала компания NASA - на марсоходе, который сейчас находится на Марсе, она отправила в космос более 10 миллионов имен со всего мира.

Как ранее писал сайт kp.ru, команды школьников Воронежской и Томской областей взяли Кубок Президентских состязаний.