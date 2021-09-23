Блинкен призвал Россию и Китай объединиться с США, чтобы спасти Афганистан от экономического кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Россию, Китай, Великобританию и Францию объединить усилия с США с целью предотвращения экономического кризиса в Афганистане.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен считает, что координация действий «пятерки» позволит «смягчить последствия гуманитарного кризиса и предотвратить экономический коллапс». Как сказано в письменном заявлении Прайса, имеющегося в распоряжении ТАСС, глава Госдепа призвал страны сохранять единую позицию по Афганистану и требовать от «Талибана»* выполнения своих обязательств

Касаемо ядерной программы Ирана Блинкен отметил, что США намерены «идти по пути конструктивной дипломатии» взаимного с Тегераном возвращения к положениям Совместного всеобъемлющего плана действий.

В августе 2021 госсекретарь США обсудил ситуацию со сменой режима в Афганистане с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сайт kp.ru писал, как Блинкен свалил на экс-президента США Дональда Трампа ответственность за фиаско США в Афганистане.