Газовые операторы четырех стран намерены построить водородный коридор из Украины в Европу Фото: REUTERS

Операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины намерены построить водородный коридор из Украины в центральную Европу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь чешской компании Net4gas Войтех Мерави.

Инициаторы проекта – Net4gas , словацкий газовый оператор Eustream, немецкий OGE и руководители украинской газотранспортной системы. Через так называемый «Центральноевропейский водородный коридор» производимый на Украины газ будет транспортироваться через Словакию и Чехию в Германию и другие государства Евросоюза.

В проекте может быть частично задействована уже существующая газовая инфраструктура, также предполагаются инвестиции в строительство специализированных водородных трубопроводов и компрессорных станций, сообщили в Net4gas.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что украинцы могут столкнуться с повышением тарифов на газ после запуска трубопровода «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС намерен полностью отказаться от российского газа к 2046 году.