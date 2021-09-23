300 предпринимателей проведут открытые уроки в школах Москвы

Открытые уроки предпринимательства — часть годовой программы «Атланты в школах». Фото: пресс-служба бизнес-клуба «Атланты»

24 сентября 2021 года в московских школах пройдут открытые уроки предпринимательства. Начиная с 9:00 представители крупнейших компаний будут рассказывать детям и подросткам, каковы сегодня роль предпринимателя, его ценности и мышление. Спикеры постараются показать, как соединить жизненные ценности и бизнес-подход.

Открытые уроки предпринимательства — часть годовой программы «Атланты в школах», которая запущена по инициативе бизнес-клуба «Атланты» и поддержана Департаментом образования и науки Москвы и группой компаний «Просвещение». Для школьников проводят открытые уроки, экскурсии в различные компании, стажировки, мастер-классы и встречи с известными бизнесменами.

Как отмечает предприниматель, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин, первый крупный опыт общения предпринимателей с детьми произошел в мае 2021 года - 100 бизнесменов пришли в 100 московских школ, чтобы ответить на вопросы.

"Хочется показать ребятам реальный бизнес, не на картинке, а так, как есть в жизни. Через уже состоявшихся, ярких и известных предпринимателей, их опыт, истории успеха и неудач мы рассказываем о том, что такое предпринимательское мышление, с чего начать, если ты решил пойти по этому пути, и что такое быть предпринимателем, работая, например, врачом или программистом", - говорит Воронин.

Напомним, что бизнес-клуб «Атланты» был создан в 2017 году и сегодня объединяет уже 400 участников — это предприниматели со средним оборотом бизнеса от 60 млн руб. в год, а также топ-менеджеры крупных компаний (годовой оборот 5 млрд руб./год). Таким образом, бизнес-клуб объединяет лидеров малого и среднего бизнеса в России.