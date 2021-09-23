На реализацию закона об устойчивом интернете в 2022-2024 годах потребуется 31 миллиард рублей Фото: REUTERS

Реализация закона об устойчивом интернете потребует вложения 31 миллиарда бюджетных средств, говорится в проекте закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Деньги закладываются в программу «Информационное общество». Согласно ей, на обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета, а также сетей связи общего пользования в 2022 году может понадобиться около 10,8 миллиарда рублей. В 2023 и 2024 годах эти мероприятия обойдутся в 10,3 миллиарда рублей и 9,5 миллиарда соответственно.

Эти расходы предполагается включить в мероприятия под названием «Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций». Таким образом, средства на них могут возрасти в 2022 году до 19,9 миллиарда рублей, в 2023 году – до 19 миллиардов, в 2024 – 18,4 миллиарда.

Напомним, закон об устойчивом интернете в России вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Его цель – обеспечение устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.