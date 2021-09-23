Торговая сеть выпустила арома-наборы для дома с запахом выпечки

Яблочные десерты, свежесваренный кофе, ягодные маффины и сочный морс – герои коллекции интерьерных ароматов. В каждый набор входит два средства – свеча и диффузор, которые невозможно будет приобрести в магазинах, но можно выиграть в конкурсе, который проходит в социальных сетях сети.

Выпуск коллекции приурочен к кампании по продвижению комбо-наборов, включающих лучшим образом подходящие друг к другу выпечку и напиток, по специальной цене. Таким образом, у гостей магазинов появилась возможность не только быстро подобрать гармоничный перекус, но и получить идеальную ароматическую пару для дома.»