Правительство РФ договорилось с бизнесом об основных налоговых изменениях Фото: Shutterstock

Правительство России и крупный бизнес договорились об основных параметрах изменений налогов. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошла в четверг, 23 сентября.

«По основным параметрам налоговых изменений удалось договориться», – сказал глава кабинета министров на встрече с бизнесменами.

Как отметил Мишустин, корректировка налогов для некоторых отраслей промышленности позволит повысить эффективность распределения ресурсов в экономике и сделает его более справедливым, повысив инвестиции со стороны компаний. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что существующая налоговая система не учитывает мировые цены на сырье. По его словам, рентные доходы добывающих компаний повышаются из-за роста ценовых показателей, в то время как федеральный бюджет от этого не получает доходов, неся при этом дополнительные траты при госзакупках.

Силуанов сообщил, что корректировка налоговой системы предполагают плавающие ставки, благодаря чему можно будет быстро реагировать на изменения конъюнктуры мирового рынка. Например, ставку налога на добычу полезных ископаемых планируется привязать к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. Кроме того, власти договорились с бизнесом о введении акциза на жидкую сталь, который также привяжут к ценовым изменениям. Изымая в пользу государства рента будет направляться на реализацию национальных целей, подчеркнул Силуанов.

Как писал сайт kp.ru, Минфин планировал поднять налог на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний до 3-5%.