В 2021 году Formula 1 ВТБ Гран-при России пройдет в Сочи восьмой раз

Российский этап чемпионата «Формулы-1», титульным спонсором которого выступает банк ВТБ в рамках программы «Спортивная страна», проходит с 23 до 26 сентября на Сочи Автодроме. Гонка пройдет в России уже восьмой раз. Впервые в 2021 году на одном этапе пройдут гонки всех формульных классов — от «Формулы-3» до «Формулы-1», в каждой из которых примут участие российские пилоты.

«Банк ВТБ выступает титульным спонсором FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ с 2017 года — и за это время в стране вырос интерес аудитории к гонкам. Для нас это важный показатель, потому что одна из задач социальной деятельности банка — популяризация спорта в нашей стране», — сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«В этом году на момент закрытия продаж билетов, в сравнении с доковидным 2019 годом рост темпа продаж составил 50%. При этом, 69,8% билетов приобрели гости, ранее не бывавшие на Гран-При. Это означает не только растущую эффективность продаж, но и существенное расширение аудитории российского этапа FORMULA 1», — отметил Алексей Титов, генеральный директор АНО «Росгонки».