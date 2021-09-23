СК начал проверку после гибели главного следователя Пермского края Сергея Сарапульцева Фото: СУ СК по Пермскому краю

Следственный комитет России начал процессуальную проверку после гибели главы следственного управления СК России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», – сообщила kp.ru официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 23 сентября, стало известно, что скончался глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. По словам источника «Комсомольской правды», полковник покончил с собой в своей квартире. О причинах самоубийства он не сообщил, однако предположил, что на решение Сарапульцева могла повлиять недавняя трагедия в Перми, где студент убил шестерых человек.