Почти 22 тысячи жителей Кубани подали заявки на бесплатную догазификацию

Глава региона Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексеем Рудневым выполнение поручения президента России по строительству подводящих газовых сетей к границам участков. Напомним, Владимир Путин потребовал бесплатно подводить газ к земельным участкам россиян, выступая с посланием Федеральному собранию в конце апреля.

СОЗДАНО 96 БРИГАД

«Всего в крае планируем догазифицировать около 1000 населенных пунктов – это более 200 тысяч домовладений, – отметил Вениамин Кондратьев. - Программа позволит повысить качество жизни, в первую очередь, в сельских территориях. Благодаря этому к 2023 году общий уровень газификации в крае вырастет до 90%. Услуга востребована жителями. На сегодняшний день они подали уже почти 22 тысячи заявок – это один из самых высоких показателей по стране. Нужно тщательно отработать каждую. В случае несоответствий помочь людям устранить замечания».

Заявки от жителей принимают более 400 пунктов. В их числе мобильные точки и офисы газораспределительных организаций (ГРО). Документы можно подать и онлайн – через Госуслуги и сайты всех ГРО Краснодарского края.

«Мы уже заключили 6 тысяч договоров, более чем по 200 объектам сети газораспределения доведены до границ земельных участков заявителей, – пояснил Алексей Руднев. - «Газпром газораспределение Краснодар» готово осуществить врезку и пуск газа данным заявителям после подготовки ими сети внутри дома. Также разработали калькулятор, где каждый может подать заявку, посчитать, стоимость работ внутри дома. Всего создали 96 бригад, 120 проектировщиков, имеется 685 единиц техники».

Напомним, согласно новой программе, газ до участка можно проводить без привлечения средств жителей. Источником финансирования станет Единый оператор – компания «Газпром газификация», а также инвестиционная надбавка газораспределительным организациям.

Краснодарский край одним из первых в стране начал сбор заявок и подключение участков. Для этого в регионе еще до утверждения закона провели полную инвентаризацию газораспределительных сетей во всех населенных пунктах. На прошлой неделе в пяти муниципалитетах по программе уже подключили первые дома.

ОЛИМПИАДА ПРИВЕЛА ГАЗ

«На сегодня уровень газификации на Кубани превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%, – сообщил губернатор. - Ряд поселений края находятся в труднодоступной, скалистой местности, но и в них жители должны жить в комфортных условиях. Там сложно прокладывать газопровод, но у нас нет другого выхода. Необходимо предусмотреть на эти цели дополнительные средства в бюджете региона. Рассчитываю, в этом вопросе депутаты Законодательного Собрания нас поддержат».

Участие во встрече принял вице-губернатор Александр Трембицкий. Он отметил, что в случае выделения средств, в первую очередь, их направят в малогазифицированные населенные пункты. В их числе Туапсе, Лазаревский район Сочи, а также Апшеронский, Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы.

«До нескольких труднодоступных территорий края магистральная инфраструктура дошла только в олимпийский период. Ежегодно мы выделяем порядка 150 млн на проектирование и строительство сетей в муниципалитетах. Увеличение финансирования на ближайшие три года позволит ускорить темпы газификации, развивать удаленные поселения», – сказал Александр Трембицкий.