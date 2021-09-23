Более 13,6 млн туристов в 2021 году посетили курорты Краснодарского края

«Принятые в регионе ограничения позволили не допустить стремительного роста заболеваемости коронавирусом и сохранить курортный сезон, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - С начала года край уже принял 13,6 млн отдыхающих. По сравнению с 2020, когда мы только учились жить в условиях пандемии, турпоток вырос в более чем полтора раза. Но курортный сезон не заканчивается. Сегодня одна из наших приоритетных задач – развитие круглогодичного отдыха в крае».

В настоящее время Кубань занимает лидирующие позиции на внутреннем туристическом рынке. В последние годы порядка 40% турпотока формируется в межсезонье. Среди популярных направлений в это время – бальнеология, этногастрономический туризм, круглогодичные горнолыжные курорты, термальные источники в горно-предгорных зонах.

На сегодняшний день в регионе работают более 10 тыс. средств размещения. Они способны единовременно принять около 600 тыс. отдыхающих. По системам «все включено» и «ультра все включено» открыты 80 отелей и гостиниц.