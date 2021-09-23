Путин: Позиция восьми стран мешает полноценной реализации договора против ядерных испытаний

Восемь стран мешают полноценной реализации договора против ядерных испытаний, заявил Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Превращению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств, заявил президент России Владимир Путин.

«Документ, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин напомнил, что документ был ратифицирован Россией еще в 2000 году, и с тех пор Москва «неукоснительно соблюдает его положения». Российский лидер выразил надежду на проявление политической воли руководствами государств, не ратифицировавших и не подписавших ДВЗЯИ. Вступление договора в силу отвечает международным интересам, подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, ранее в США предположили, что Россия может нанести ядерный удар для захвата спорной с Соединенными Штатами территории.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов и ядерные взрывы в мирных целях в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Документ ратифицирован 170 странами. Его досих пор не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран, не подписали – Индия, Пакистан и КНДР.