Умер Ненад Ненадович, известный сербский актер

Сербский актер Ненад Ненадович Фото: Соцсети

В Белграде скончался Ненад Ненадович, известный сербский актер. Он умер в возрасте 57 лет.

По информации сербского портала Novosti, Ненадович скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Артист умер в госпитале «Батайница».

Актерская карьера Ненадович началась в 1976 году, когда она снялся в военном боевике «На грани провала». В 1978 году артист сыграл ту же роль в сериале, снятом на основе этой же картины. Серб играл преимущественно в военных и драматических фильмах, на его счету более 50 кинопроектов. Последний – исторический сериал «Король», премьера которого состоялась в 2021 году.

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