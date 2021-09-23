Генпрокуратура РФ предъявила обвинение причастному к терактам в московского метро в 2010 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Магомеда Нурова, который причастен к терактам на станциях метро Москвы «Лубянка» и «Парк Культуры в 2010 году.

«Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе (банде), совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 223 УК РФ», – сказано на сайте Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, Нуров был связным в бандформировании. Он перевозил участников группировки на встречи, где планировались теракты в столичном метрополитене. Кроме того, обвиняемый скрывал от правоохранителей исполнителей терактов. Сообщается, что Нуров полностью признал свою вину.

Напомним, жертвами терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» стали 39 человек. Больше 100 пассажиров метро получили ранения.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году Басманный суд Москвы арестовал начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева, который, как считают правоохранители, участвовал в подготовке взрывов в московском метро.