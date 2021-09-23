МИД РФ предостерег США от новых санкций против россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на инициативу Конгресса США по введению санкций против 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Рестрикции привязаны к так называемому «Закону Магнитского».

«Откровенно говоря, комментировать подобного рода инициативы, которые, кстати, пока что не обличены в форму закона, считаем преждевременным. По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране…Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке», – сказано в заявлении дипломата на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что «энтузиасты на Капитолийском холме» постоянно упражняются во внутриполитических действиях «антироссийской направленности». По ее мнению, список лиц, против которых предлагается ввести санкции, составляли люди, не имеющие ни малейшего представления о российских реалиях.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне подготовили новые санкции против граждан России. В среду, 22 сентября, комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, виновных в причастности к нарушениям прав человека.