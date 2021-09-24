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В мире24 сентября 2021 1:47

США снова выступили в поддержку договора о запрещении ядерных испытаний

На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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США снова выступили в поддержку договора о запрещении ядерных испытаний

США снова выступили в поддержку договора о запрещении ядерных испытаний

Фото: REUTERS

Американская администрация заявила, что возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Штаты также готовы работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США. Об этом заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

- Я хочу сразу дать ясно понять, что США поддерживают ДВЗЯИ и привержены работе по достижению его вступления в силу, - приводятся слова Дженкинс в заявлении.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявлял, что превращению ДВЗЯИ в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств.