С 2022 года правительство упростит для россиян получение 17 пособий

Назначением мер соцподдержки займется ПФР Фото: Владимир ВОРСОБИН

Свыше 2 миллионов граждан РФ с 1 января 2022 года будет иначе получать социальную поддержку, сообщает газета "Известия".

Речь идет о передаче 17 мер социальной поддержки из ведения Роструда региональных органов соцзащиты в компетенцию Пенсионного фонда России (ПФР).

Их можно распределить на четыре категории:

- госпособия гражданам, имеющим детей, но не подлежащим обязательному соцстрахованию;

- компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО;

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

- компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Скляра, нововведение призвано упростить получение социальных пособий.

"Передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях и беззаявительное назначение таких мер поддержки", - заявил Скляр, аргументировав это тем, что на территории каждого субъекта есть отделения ПФР.

Представитель Минтруда уточнил, что в число таких мер входят компенсация страховой премии ОСАГО инвалидам, единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка и единовременная выплата при передаче ребенка в семью.