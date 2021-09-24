Синоптики ожидают прохладную и дождливую погоду в Москве 24 сентября

В Москве прохладно и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Москве в пятницу, 24 сентября, будет прохладной и дождливой, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура не превысит +11 градусов, что ниже климатической нормы. Это связано с влиянием североатлантического циклона с запада.

Синенков уточнил, что скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Он будет дуть с юго-востока. Атмосферное давление немного снизится и составит 743 мм ртутного столба.

Температура в Московской области днем будет колебаться от +7 до +12 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий специалист Метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что из-за антициклона в Москве и Московской области несколько дней будет держаться холодная погода, возможны заморозки.