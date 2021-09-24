Замерзших на Эльбрусе туристов доставили в больницу

Спасательная операция в горах / Фото: кадр из видео

Пострадавших во время восхождения на Эльбрус туристов доставили в больницу, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации спасателей, госпитализация потребовалась 11 из 14 человек, которых эвакуировали со склона горы.

Как ранее писал сайт kp.ru, участниками экспедиции стали 19 человек. Пятеро из них погибли из-за резкого ухудшения погоды - скалолазы попали под сильнейший ветер и мощную метель.

На сигнал бедствия, поданный с высоты 5400 метров, отреагировали сотрудники МЧС России, организовав спасательную операцию. В ведомстве отметили, что определить местонахождение группы помог тот факт, что она зарегистрировала маршрут восхождения.

Кстати, один из гидов, которые сопровождали терпящую бедствие на Эльбрусе группу альпинистов, бросил людей. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России.